Названо наймодніше фарбування на зиму 2021/22

Ні для кого не секрет, що нова зачіска не лише освіжає зовнішній вигляд, а й покращує настрій. А коли за вікном нудний листопад і до зими ще потрібно прожити кілька сірих дощових тижнів, яскравих барв у життя можна внести за допомогою нового кольору волосся, повідомляє Обозреватель.

Вдалі приклади собі знайдуть і брюнетки, і блондинки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Бейбі-блонд

Дитячий блонд – складне і багатошарове фарбування, в якому поєднуються як теплі, так і холодні відтінки. Такі локони відсилають у дитинство, коли світлий, природний колір трохи вигорає на сонці та стає нерівномірним.

Бейбі-блонд

Карамельний балаяж

Нерівномірне фарбування балаяж, де темне коріння волосся поступово виводять в теплий відтінок, також актуально виглядатиме взимку 2021-2022 року. Така зачіска надасть об'єму волоссю і красиво переливатиметься на сонці.

Карамельний балаяж

Попелястий коричневий

Оригінальне темне фарбування з холодним півтоном – ідеальний варіант для брюнеток. Цієї зими воно буде в тренді у всіх салонах краси.

Попелястий коричневий

Висвітлені пасма

Для дівчат, які не готові повністю поміняти образ, стилісти радять спробувати перефарбувати передні пасма. Це може бути як світлий, темний, так і яскравий колір.