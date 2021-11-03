Усунення Тупицького: Верховний Суд відклав справу

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомляє Укрiнформ.

“2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу Президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття” , - ідеться у повідомленні пресслужби суду.

Під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності), зокрема указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України в справі № 1-4/2021(133/21).