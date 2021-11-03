Уггі повернуться в моду: тренди взуття зима 2021/22

До зими залишилося вже менш як місяць, тому саме час задуматися про комфортне та стильне взуття на холодний сезон. Цього року варто звертати увагу не лише на базові моделі взуття, а й на нові трендові інтерпретації, повідомляє Обозреватель.

За словами модної експертки Олександри Войсевич, головне правило при виборі зимового взуття – стежити за тим, щоб воно було актуальним. Звертайте увагу насамперед на форму і на свої відчуття, як у ньому зручно саме вам.

Щодо найактуальніших моделей взуття зими 2021-2022 року, то на піку популярності будуть гумові чоботи-труби та жокейські чоботи. Але вони досить грубі та не всім підійдуть за стилем.

Взимку на піку популярності будуть гумові чоботи-труби

Також у тренді залишаються грубі черевики, утеплені лофери, кросівки на хутрі, чоботи з гострим та квадратним мисом.

Крім цього, Олександра стверджує, що цієї зими в моді знову опиняться забуті всіма уггі та дуті чобітки.

Цієї зими в моді знову опиняться забуті всіма уггі та дуті чобітки.

"Цієї зими повертатимуться уггі, дутики й ось ця вся історія, яка останні кілька років була неактуальною. Вважалося, що в такому взутті можна тільки гуляти з дитиною, поїхати в магазин або виходити на прогулянку з собакою. Але ні, зараз уггі та дуті чоботи повертатимуться у міську моду" , – сказала Войсевич.

Експертка зазначає, що разом із уггами цієї зими увірвуться в міську моду і так звані hiking boots (трекінгові черевики), які призначені для ходьби бездоріжжям та природним рельєфом.

Окремо також варто виділити трендові челсі.

Черевики челсі – гарячий тренд зими 2021-2022

Олександра зробила висновок, що мода цієї зими буде дуже різноманітна: за формою, довжиною, фактурами та кольорами.

Тому не обмежуйте себе нудним чорним та коричневим взуттям і сміливо експериментуйте з білими челсі, оливковими чоботами-трубами та бежевими лоферами на хутрі.