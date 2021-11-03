У США офіційно схвалили вакцинацію дітей

За інформацією американських ЗМІ, застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для дітей 5-11 років офіційно схвалено Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Директор CDC Рошель Валенські пізно увечері у вівторок офіційно підписала рекомендацію консультантів агентства з вакцинації проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. Раніше всі 14 членів експертної групи CDC проголосували за рекомендацію щодо вакцинації дітей.

Передбачається, що вакцинація дітей віком 5-11 років знизить передачу COVID-19 у США на 8% у період з листопада до березня 2022 року. Вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні. Дози вакцини для дітей будуть поставлятися у різних пакуваннях та вводитись за допомогою спеціальних дитячих голок.

За даними CDC, 1,9 млн дітей віком від 5 до 11 років мали COVID-19. При цьому дослідники не виявили підвищеного ризику серцевого міокардиту в результаті вакцинації. За словами експертів, ті, хто не вакцинований, наражаються на більш високий ризик зараження COVID-19.

"А зараження COVID набагато небезпечніше для серця" , - сказав і провідний дитячий кардіолог Метью Остер.

Раніше екстрене використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років схвалило Управління контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA).

Згідно з повідомленням на сайті відомства, рішення обґрунтовано тим, що вакцина продемонструвала 90,7% ефективності профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи в результаті дослідження 4,7 тис. дітей у Сполучених Штатах, Фінляндії, Польщі та Іспанії.