Ефіопія оголосила режим НП через атаку повстанців

Як стверджує The Guardian, Ефіопія оголосила НП через наступ повстанців з регіону Тиграй. У свою чергу, повстанці заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддіс-Абебу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграя (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю і підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох з 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграя.

Оголошення про НП було зроблено у зв'язку з тим, що президент США Джо Байден звинуватив уряд у "грубих порушеннях міжнародно визнаних прав людини" і сказав, що виключає Ефіопію з ключової торгової програми США, розчищаючи шлях для подальших економічних санкцій через її нездатність покласти край конфлікту річної давності.