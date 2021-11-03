Через обстріли було пошкоджено комплекс відеоспостереження ОБСЄ

На Донеччині біля Гранітного внаслідок обстрілу пошкоджено комплекс відеоспостереження СММ ОБСЄ, повідомляє Корреспондент.

"О 10:45 2 листопада патруль СММ прибув до розташування камери біля населеного пункту Гранітне (підконтрольного уряду, 60 км на південь від Донецька) для проведення планового технічного обслуговування. Після прибуття на місце встановлення камери члени патруля місії зауважили, що комплекс камер відеоспостереження було пошкоджено" , - йдеться у звіті ОБСЄ﻿.

Повідомляється, що в металевому корпусі камери та пластмасових частинах зовнішньої панелі, що лежали на землі, було близько десяти пробоїн. Команда СММ не зафіксувала пошкоджень самих трьох камер відеоспостереження, і всі вони, як і раніше, перебувають у робочому стані.