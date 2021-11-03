У ВООЗ дали рекомендації щодо термінів та препаратів для ревакцинації

Імунний захист після щеплення від коронавірусу зберігається лише кілька місяців, тому людям потрібно обов'язково проходити ревакцинацію третьою дозою. Таку рекомендацію надав професор Сантьяго Мас-Кома, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та президент Міжнародної федерації тропічної медицини, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, люди похилого віку серед перших були вакциновані, а набутий імунітет у них зберігається менше, тому їх необхідно ревакцинувати в пріоритетному порядку.

"Найкращий варіант - ревакцинація препаратами, модифікованими для боротьби з новими штамами, включаючи дельта-варіант. Для цієї мети найлегше використовувати мРНК-вакцини завдяки особливостям процесів їх синтезу" , - розповів Мас-Кома.

Говорячи про вибір термінів ревакцинації, епідеміолог зазначив, що вченим ще потрібно з'ясувати, чи варто її робити щорічною, як у випадку з грипом, чи частішою — раз на кілька місяців.