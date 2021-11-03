У Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу

У Китаї виявлено 93 нових випадків зараження на COVID-19 усередині країни. З них 35 випадків зареєстровано у місті Хейхе, повідомляє ТСН.

Як інформують ЗМІ у понеділок було виявлено 54 тих, хто заразився всередині країни, в неділю минулого тижня — 59, суботу — 48. Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня, за цей час у 17 провінціях та районах виявлено понад 500 інфікованих.

ЗМІ називають тенденцію тривожною, оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, попри жорсткі обмежувальні заходи, що вживаються владою.

Загалом у вівторок зафіксовано 109 нових інфікованих, 16 із них прибули до Китаю з-за кордону.