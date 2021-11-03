Курс валют НБУ на 3 листопада

Курс валют НБУ на 3 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 2 листопада залишається стабільним на рівні 26.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 листопада 2021 року.

Курс євро підвищився на 6 коп. до 30.49 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 3 коп. до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 35,88 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 28.79 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.62 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.290 400 --0.003
EUR Євро 30.490 300 +0.055
RUB Рубль 0.366 350 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 35.883 800 --0.089
CHF Швейцарський франк 28.790 900 --0.03
PLN Польський злотий 6.617 800 +0.033

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