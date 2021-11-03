Курс валют НБУ на 3 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 2 листопада залишається стабільним на рівні 26.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 листопада 2021 року.
Курс євро підвищився на 6 коп. до 30.49 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 3 коп. до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 35,88 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 28.79 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.62 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.290 400
|EUR
|Євро
|30.490 300
|RUB
|Рубль
|0.366 350
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.883 800
|CHF
|Швейцарський франк
|28.790 900
|PLN
|Польський злотий
|6.617 800