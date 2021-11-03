Курс валют НБУ на 3 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 2 листопада залишається стабільним на рівні 26.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 листопада 2021 року.

Курс євро підвищився на 6 коп. до 30.49 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 3 коп. до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 35,88 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 28.79 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.62 за 1 польський злотий.