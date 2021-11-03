Україна здобула 15 медалей у фіналі INFOMATRIX

У фіналі Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів INFOMATRIX – 2021 у Мексиці команда України, яку представляли 15 проєктів від 18 учнів шкіл та вищих навчальних закладів, здобула 1 платинову, 4 золоті, 5 срібних та 5 бронзових медалей, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією Міністерства освіти і науки у фіналі, що відбувся 1 листопада онлайн у Мексиці, взяли участь конкурсанти з 10 країн світу. Учасники змагалися у номінаціях: програмування, апаратні пристрої, комп'ютерне мистецтво, короткометражний фільм.

Журі оцінювало не лише якість виконання робіт, а й уміння їх подати англійською мовою.

"Представництво України цього року було найчисленнішим" , - зазначили у міністерстві.

За результатами змагань платинову медаль у номінації "Computer Programming" проєкт Virtual Lab отримав учень Політехнічного ліцею НТУУ КПІ Руслан Мельник.

"INFOMATRIX – 2021" – це міжнародний конкурс комп'ютерних проєктів, що поєднує найкращих школярів, студентів та викладачів зі сфери ІТ. Україна, починаючи з 2009 року, виступає повноправною країною-учасницею світового фіналу INFOMATRIX.

Офіційним афілійованим партнером змагань на національному рівні є Національний еколого-натуралістичний центр молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти та науки.