У Кабул прибув літак ООН із гумодопомогою

Літак ООН із гуманітарною допомогою на борту приземлився в аеропорту Кабула. Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН, повідомляє Дзеркало тижня.

В організації заявили, що це перший літак, який привіз вимушеним переселенцям 33 тонни комплектів для утеплення для зими. 4 і 7 листопада до Кабула цим маршрутом буде доставлено ще дві аналогічні партії гуманітарної допомоги.

Там також уточнили, що в деяких регіонах Афганістану вночі температура повітря знижується до 25°C.

В ООН повідомили, внаслідок конфлікту близько 3,5 млн жителів Афганістану залишили свої домівки і багато хто з них перебувають на межі голоду. При цьому лише цього року продовольство за програмами ООН отримали 11,5 млн жителів Афганістану, з них 4,7 млн — лише у жовтні.