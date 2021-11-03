"Газпром" збільшив постачання газу до Болгарії

«Газпром» збільшив обсяг постачання газу до Болгарії понад передбачений чинним договором. Про це йдеться на сторінці російського диппредставництва у Facebook, повідомляє Газета.ru.

«На прохання болгарського керівництва «Газпром» наростив обсяг добових поставок газу понад передбачений чинним договором за вигіднішими для Болгарії цінами. У результаті замість очікуваного підвищення ціни до 119,87 лева за МВт/год у листопаді вартість газу в Болгарії знизилася до 93,19 лева, що приблизно вдвічі нижче за середні значення по Європі» , — заявили в посольстві.

У дипвідомстві нагадали, що торік російська компанія перейшла на нову систему розрахунку ціни для Болгарії у прив'язці до європейського газового ринку, при цьому «бездоганно виконуючи всі свої зобов’язання перед споживачами».