Помер актор із серіалу "Бригада" Дмитро Гуменецький

У Москві від раку помер 49-річний актор Дмитро Гуменецький, відомий серіалом «Бригада». Останні дні він провів у хоспісі, повідомляє Газета.ru.

Дмитро Гуменецький – професійний військовий, пройшов обидві кампанії у Чечні. Незважаючи на відсутність акторської освіти, 2000 року він вирішив спробувати себе в кіно, зігравши епізодичну роль у фільмі «Ніжний вік». Через два роки він пройшов кастинг на роль Шмідта – начальника охорони Сашка Білого у серіалі «Бригада».

Режисер серіалу Олексій Сидоров згадував, що коли побачив Гуменецького, то одразу відзначив його брутальний вигляд, шрам на обличчі та наголо поголену голову. Крім цих кінострічок, Гуменецький зіграв в епізодах фільмів «Бумер» та «Магнітні бурі», «Правда приховує брехню» та «Екстренний виклик: зниклий пацієнт». Але ролей йому давали мало, через що він вирішив повернутися до спецназу.