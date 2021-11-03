Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Інвесторам були запропоновані цінні папери строком на 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. За підсумками аукціону було розміщено ОВДП на суму понад 6,6 млрд гривень.

Сьогодні покупки треба буде сплатити. Не виключено, що комусь для цього доведеться продавати валюту, що збільшить пропозицію на ринку і може спровокувати подальше зміцнення гривні. Якщо ж цього не станеться, то є шанс ще один день спостерігати спокійну збалансовану торгівлю, як це було у понеділок та вівторок. Втім, Національний банк продовжить уважно спостерігати за ситуацією на ринку, готовий будь-якої хвилини вийти з інтервенцією як на купівлю, так і на продаж валюти, для ліквідації дисбалансу між попитом та пропозицією.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,25/26,33 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок знизилася на 2 копійки: зранку його продавали по 26,36-26,37 гривень, а надвечір – по 26,34-26,35 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,35 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівку оперативно перепишуть у бік підвищення. Якщо ж долар на міжбанку піде вниз, він потягне за собою готівкового «американця».

Євро на ринку FOREX у вівторок знову пішов униз, опустившись до кінця дня до позначки 1,1574 долара. Зранку середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1574-1,1586 долара. Вся увага світової фінансової громадськості прикута до сьогоднішнього засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому вирішуватиметься питання щодо скорочення програми стимулювання американської економіки. Підсумки засідання стануть відомі о 20:00 за київським часом. Готівковий євро у вівторок подешевшав за зниженням на FOREX: вранці його продавали по 30,50-30,52 гривень, місцями навіть по 30,55, а надвечір обмінники опустили цінники до 30,45-30,47 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 30,43-30,45 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Є припущення, що сьогодні вдень ціна євро не сильно змінюватиметься.

Російський рубль у вівторок спочатку опустився до 72 рублів за долар, а надвечір знову пішов угору і виріс на 50 копійок. Вранці вівторка він торгується у діапазоні 71,50-71,70 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора знову продавали по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією самою ціною; ймовірність того, що рубль подешевшає ще, зберігається, але сьогодні вона невелика.