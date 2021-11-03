У Києві проходить марш "антивакцинаторів": перекрили вулицю (Оновлено)

У столиці на площі біля Верховної Ради розпочався марш за права або так званий марш "антивакцинаторів", повідомляє Українська правда.

Попри дощ, до стін парламенту прийшло кілька сотень людей, але люди ще підтягуються. Акція розпочалася о 8 ранку.

Основні вимоги - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та дотримання прав людини.

Ельдар Сарахман, УП

Підтримку акції висловила екснардепка Надія Савченко, яку кілька тижнів тому затримали в аеропорту з фальшивим ковід-паспортом.

Ельдар Сарахман, УП

Ельдар Сарахман, УП

Ельдар Сарахман, УП

Пряма трансляція:

Оновлено. Учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського.

"Поліція просить їх пропускати хоча б громадський транспорт, але поки що автобусам доводиться розвертатися. На аргументи правоохоронців, що вони порушують закон, протестувальники відповідають, що їхні права також порушуються" , – йдеться у повідомленні.

Видео: https://t.me/pavlovskynews

Оновлено о 10:03. Повідомляється про перекриття наступних вулиць: