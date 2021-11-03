Зміну постачальника газу спростять: парламент ухвалив закон

Верховна Рада на засіданні 2 листопада ухвалила закон про впровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків щодо обсягу газу в одиницях енергії (№2553). Документ, серед іншого, передбачає спрощення процедури зміни постачальника, повідомляє UBR.

Голова комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що закон покращить конкуренцію на роздрібному ринку газу.

"Тепер для зміни постачальника не потрібна довідка від попередньої компанії, а змінювати постачальника можна буде навіть за наявності боргу перед попереднім" , - розповів народний депутат.

Крім того, законопроект передбачає зміни у підрахунках обсягів газу – запроваджуються енергетичні одиниці (кВт-год) замість кубометрів. Це дозволить враховувати калорійність палива за підрахунками.

За словами Геруса, у ЖКГ-платіжках вказуватимуть споживання у куб. м та у кВт-год.