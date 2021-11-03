Зміну постачальника газу спростять: парламент ухвалив закон
Верховна Рада на засіданні 2 листопада ухвалила закон про впровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків щодо обсягу газу в одиницях енергії (№2553). Документ, серед іншого, передбачає спрощення процедури зміни постачальника, повідомляє UBR.
Голова комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що закон покращить конкуренцію на роздрібному ринку газу.
"Тепер для зміни постачальника не потрібна довідка від попередньої компанії, а змінювати постачальника можна буде навіть за наявності боргу перед попереднім" , - розповів народний депутат.
Крім того, законопроект передбачає зміни у підрахунках обсягів газу – запроваджуються енергетичні одиниці (кВт-год) замість кубометрів. Це дозволить враховувати калорійність палива за підрахунками.
За словами Геруса, у ЖКГ-платіжках вказуватимуть споживання у куб. м та у кВт-год.
"Також це синхронізує нашу систему, наші підземні газосховища з європейською системою, де газ вимірюється у кВт-год. Це допоможе інтеграції нашого ринку в європейський та полегшить роботу європейських компаній в Україні" , - написав він.