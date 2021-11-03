Скільки ж у нашому Чумацькому Шляху населених планет

Завдяки космічному телескопу Kepler астрономи підрахували, що у нашій галактиці може бути до 300 мільйонів населених планет. Себто, планет, на яких можуть бути умови для підтримання життя, повідомляє 24 Канал.

Дослідження проводили спільно вчені з NASA, Інституту SETI (проєкт із пошуку позаземних цивілізацій) та інших організацій по всьому світу. Але, як завжди, не все так просто.

Потенційно придатні для життя планети

Підрахунки вчених щодо потенційно придатних для життя планет базуються на так званому "рівнянні Дрейка". У нім детально описані чинники, які треба враховувати – цивілізаційні, астробіологічні тощо. Зокрема:

Кількість зірок, які формуються у нашій галактиці за рік.

Частка зірок, навколо яких є планети.

Скільки в середньому припадає планет на таку зірку.

Ймовірність зародження життя на планеті.

Вірогідність виникнення розумних форм життя на планеті тощо.

Щоб підсумок рівняння був розумним, дослідники розглядали тільки:

Екзопланети, схожі за розміром на Землю.

І розташовані біля зірки, яка має десь такий же вік та температуру, як і наше Сонце.

Ну і, як писали в Inverse, ще враховували фактор води (чи вона на тих планетах може бути). Так і нарахували 300 мільйонів планет, на яких може бути життя, із загальної кількості у 100 мільярдів.

А десь і нас виглядають позаземні форми життя, і думають, чи не одні вони у Всесвіті / Фото unsplash

Це в теорії. На практиці є всього екзопланет знайшли понад 4000. З них розташовані у так званій "зоні життя" біля своєї зірки – кілька сотень. Щоб знайти й перевірити всі 300 мільйонів... Може знадобитися якийсь час.

Ні – потенційно придатна для життя планета

А проте у травні 2021 року у "Щомісячнику" Королівського астрономічного товариства Великої Британії опублікували результати дослідження, яке спростувало твердження про "300 мільйонів потенційно населених планет".

На той час, як пише Forbes, вчені знали вже про 4422 екзопланети, та тільки на деяких могло б існувати життя. Британські вчені, однак, наголосили, що раніше врахованих факторів замало, а зосередитися треба на найважливішому – фотосинтезі. Себто – на процесі перетворення сонячного світла, води й вуглекислого газу на кисень та енергію.

Ці вчені переконані, що саме фотосинтез має вирішальне значення для формування складних біосфер того ж типу, що й на Землі.

Тобто, навіть якщо екзопланета є потенційно придатна для життя, то вона має розвивати атмосферу на основі кисню.

Так от, у цьому дослідженні мовиться, що серед відомих планет взагалі тільки одна може мати ці фактори (достатньо світла, газу й води) – JWST- Kepler-442b.

А перевіряти решту, може, не так і довго доведеться: якщо врахувати, що дві третини зірок Чумацького Шляху – це червоні карлики, які навіть теоретично не можуть дати своїм планетам достатньо для фотосинтезу світла.

От така сумна історія. Тож наразі іншопланетян ми можемо ефективно пошукати й знати хіба у кіно.