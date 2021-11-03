7 продуктів для профілактики вірусних захворювань

Для профілактики вірусних захворювань необхідно використовувати продукти, які мають противірусну дію, повідомляє GreenPost.

Кисломолочні продукти

Кефір та йогурт містять вітаміни А, В та D. Вони добре впливають на роботу травної системи та покращують імунітет. Це все завдяки ацидофільній паличці, що сприяє сквашування молока. Добре, якщо в тебе є йогуртниця. Тоді на користь кисломолочних продуктів можна бути впевненим на 100 відсотків.

Ківі

Ківі містить багато вітаміну С. Його можна їсти просто так, додавати до салатів з йогуртом і вживати з домашнім сиром.

Капуста

Різновидів капусти велика кількість — білокачанна, брюссельська, броколі та багато інших. До її складу входять вітамін С, фосфор, калій, клітковина та велика кількість біологічно активних речовин. Капуста допомагає зміцнити імунітет та захищає від хвороби.

Чорний шоколад

Шоколад не лише добрий антидепресант, а й допомагає боротися з вірусами. Крім того, він містить багато вітамінів: А, групи В, С, D, E, F. Шоколад є чудовим антиоксидантом. Він містить фосфор, кальцій та магній. Така велика кількість корисних речовин просто не дасть вірусу підступитись до тебе. Експерти радять вживати 30 грамів шоколаду на день.

Зелений чай

Ще один дуже корисний продукт. Зелений чай містить вітаміни C, P, B, K, PP. До його складу входять фтор, цинк, йод, мідь та марганець. Чай є добрим антиоксидантом. Він стимулює виділення Т-лімфоцитів, які підвищують імунітет.

Мед

До складу цього солодкого продукту входять глюкоза, фруктоза, залізо, йод, магній, калій та кальцій. Мед багатий вітамінами А, групи В, С, Е та К. Тобі буде достатньо лише однієї ложки цього продукту на день. Краще його поєднувати із сухофруктами та горіхами. Так твій організм стане стійким до різних вірусів та бактерій.