Випробування вакцини Pfizer проводили з порушеннями

Клінічні випробування вакцини Pfizer від коронавірусу проводилися з порушеннями наукових норм і правил проведення подібних випробувань, зокрема допускалася фальсифікація даних, розкривалися особистості добровольців і приховувалися негативні побічні ефекти. Такими є дані розслідування, яке опублікував британський науковий журнал BMJ, повідомляє Вести.

"Одна з регіональних керівників компанії Ventavia Research Group, яка брала участь у проведенні клінічних випробувань вакцини Pfizer, повідомила BMJ про те, що компанія фальсифікувала дані, розкривала особи пацієнтів, недостатньо якісно навчала персонал, який проводив вакцинацію, а також не поспішала повідомляти про побічні ефекти, які виникали під час третьої фази випробувань" , - сказано у матеріалі.

Фахівці британського видання перевіряли ще раз інформацію та отримали інші свідчення того, що випробування вакцини не відповідали тим стандартам і нормам, про дотримання яких часто заявляли керівники компанії Pfizer.

Зокрема, вакцина далеко не завжди зберігалася в належних умовах, майже весь медперсонал компанії мав доступ до інформації про особу учасників випробувань, що суперечить "сліпому" характеру тестування вакцини.

Вакцина Pfizer почала проходити клінічні випробування ще у квітні 2020 року. Перші дві фази були завершені на початку осені 2020 року, третя фаза розпочалася у листопаді 2020 року і продовжується досі. Після початку масового застосування вакцини почали з'являтися повідомлення про раніше невідомі небезпечні побічні ефекти, більшість з яких виявилися вкрай рідкісними.