Курс Ethereum оновив максимум

У середу, 3 листопада, ціна другої з капіталізації криптовалюти досягла позначки $4639, оновивши історичний максимум, повідомляє ForkLog.

На момент написання Ethereum торгується на рівні $4560. Капіталізація активу досягла $537 млрд, згідно з CoinGecko.

2 листопада ціна Ethereum протестувала позначку $4500 невдовзі після анонсу CME про запуск мікроф'ючерсів на базі другої з капіталізації криптовалюти.

Нагадаємо, за підсумками жовтня Ethereum випередив біткоїн за темпами зростання ціни з показником 42,9% проти 39,9% відповідно.