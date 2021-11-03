Радуцький розповів, коли "червоні" регіони можуть стати "помаранчевими"

Якщо збережеться нинішній темп вакцинації, то висока ймовірність повернення "червоних" регіонів у "помаранчеві" карантинні зони, повідомляє Дом.

Про це заявив народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Останні два тижні йде дуже сильне збільшення кількості вакцинованих українців, і це вселяє надію, що ми найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію [із захворюваністю на коронавірус]. Якщо влітку ми вакцинували 60-100 тис. осіб на день, вересень — 120-130 тис., то сьогодні ми вже практично щодня маємо від 270 до 300 тис. вакцинованих. Якщо темп не знижуватиметься, то прогноз щодо повернення назад хоча б до "помаранчеві" зони дуже високий" , — зазначив він.

Як би не було складно, але, на думку Радуцького, система охорони здоров'я України зараз справляється із ситуацією і повний локдаун країні не загрожує.