Арахамія бронював свій позашляховик після замаху на Шефіра

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до Верховної Ради на куленепробивному джипі Toyota Land Cruiser 200. Судячи з товщини скла, після тюнінгу його особисте авто стало броньованим, пише Варвара Квитка, Страна UA.

Судячи з потовщених склів на тачці з'явилася броня, фото: Ізим Каумбаєв, "Країна"

При цьому нардеп зняв з даху так звані відра-глушилки - потужні антени для придушення сигналу GPS. Щоб не підірвали машину за допомогою дистанційного пристрою або не прослуховували розмови по мобільному.

Влітку нардеп встановив на джип "глушилки", а зараз їх зняв, фото: Ізим Каумбаєв, "Країна"

Зважаючи на все, соратник Володимира Зеленського посилив заходи безпеки після замаху на радника президента Сергія Шефіра. Зазначимо – Арахамія їздить без водія.