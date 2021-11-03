Щоденна кількість COVID-щеплень має зрости до 350 тис. – ОП

Перед місцевою владою стоїть завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, щоби щоденна кількість щеплень в Україні досягла 350 тис. на добу, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, перебуваючи з робочим візитом у Вінниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки та оборони були поставлені за кількістю вакцинацій загалом по Україні та доведені до кожної області та кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто, за кожен тиждень ми маємо робити більше двох мільйонів (щеплень – Ред)" , – сказав Тимошенко.

За його словами, минулого тижня в один із днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.

Він також зазначив, що у Вінниці має робитись 14 тисяч щеплень на день та висловив надію на прискорення темпів вакцинації. У свою чергу, голова Вінницької ОДА запевнив, що в регіоні буде вжито всі відповідні заходи.