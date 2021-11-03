Філери для волосся: як працюють і кому вони потрібні

Філери для волосся давно стали популярні на ринку косметики. Цей засіб допомагає швидко оживити локони, заповнюючи пошкоджені ділянки колагеном та кератином. А при регулярному застосуванні помітно відновлює зовнішній вигляд волосся, повідомляє Креатив.

Філери для волосся немає нічого спільного з ін'єкціями. Таку назву вони отримали за аналогією, оскільки мають здатність швидко заповнювати та відновлювати пошкоджені ділянки волосся. Вони призначені для відновлення втрачених обсягів.

Склад та властивості

У складі філера для волосся зазвичай присутні такі діючи речовини, як:

колаген,

еластин,

гіалуронова кислота,

амінокислоти,

кераміди.

Цей склад забезпечує відразу кілька ефектів:

зміцнення,

зволоження,

заповнення порожнин,

створення захисного шару,

гладкість та блиск,

еластичність та пружність,

відновлення волосся.

Філери для волосся – знахідка для тих, хто бажає отримати вау-ефект за одне застосування. Особливо він буде помітний на сухому, слабкому, схильному до ламкості волосся. Відмінно працює на локонах, які постраждали після фарбування. Але такий ефект триматиметься до першого миття голови. Для того, щоб дійсно покращити стан волосся, філери рекомендується використовувати курсом – 1 раз на тиждень протягом місяця.