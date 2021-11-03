Вчені знайшли антитіло проти різних коронавірусів

Науковці Дюкського університету та Університету Північної Кароліни в Чапел-Гіллі (UNC, США) виявили та протестували антитіло, яке обмежує тяжкість інфекцій, спричинених різними коронавірусами, зокрема тим, що викликає COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це антитіло має потенціал для лікування нинішньої епідемії, воно також може стати у пригоді для майбутніх спалахів, якщо або коли інші коронавіруси перейдуть від своїх природних господарів-тварин до людей" , - зазначає співавтор дослідження доктор Бартон Гейнс.

Науковці виділили антитіло, проаналізувавши кров пацієнта, який був заражений оригінальним вірусом SARS-CoV-1, що спричинив спалах атипової пневмонії на початку 2000-х років, та від хворого на COVID-19.

Із 1700 антитіл, отриманих від двох осіб, дослідники виявили 50 антитіл, які мали здатність зв'язуватися і з вірусом SARS-CoV-1, і з SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Подальший аналіз засвідчив, що одне з цих перехресно зв'язувальних антитіл було особливо потужним - воно могло зв'язуватися з багатьма коронавірусами тварин на додачу до двох патогенів, що інфікують людину.

"Це антитіло зв'язується з коронавірусом у місці, яке зберігається за численних мутацій та варіацій, у результаті воно може нейтралізувати широкий спектр коронавірусів" , - зазначає Гейнс.

Після виділення антитіла дослідники протестували його на мишах, щоб визначити, чи може воно ефективно блокувати або мінімізувати інфекції, що виникають.

У результаті з'ясувалося, що воно робило і те, і інше. У разі введення до зараження антитіло захищало мишей від розвитку атипової пневмонії, COVID-19 та його варіацій, зокрема "дельти", та багатьох коронавірусів тварин, які потенційно можуть викликати пандемії у людей.

У разі введення після інфікування антитіло зменшувало тяжкі симптоми у легенях у порівнянні з тваринами, яких не лікували антитілом.