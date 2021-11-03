Гетьманцев пояснив, чому до нардепа Трухіна не вжили заходів

У партії "Слуга народу" не вжили жодних заходів проти народного депутата фракції Олександра Трухіна після скандальної історії з дорожньо-транспортною пригодою, оскільки вони не мали для цього жодних підстав. Про це заявив народний депутат Данило Гетьманцев у ефірі програми "Хард із Влащенко", повідомляє Слово і діло.

"Якщо немає чітких записів з відеокамери, нам потрібна якась юридична підстава для ухвалення рішення. Або завтра хтось у телеграм-каналі напише, що Наташа Влащенко була за кермом якоїсь машини, яка когось збила, і ми маємо будемо її зрадити обструкції?" – сказав Гетьманцев.

Також нардеп у відповідь на те, чи є можливість встановити, чи був Трухін п'яний під час ДТП, нагадав, що той відмовився від огляду, і набагато важливіше те питання, чи був він за кермом.