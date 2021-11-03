Врахувати ці 7 пунктів: як вибрати сумку на зиму

Сумка давно перестала бути просто практичною річчю, куди можна вмістити і телефон і гаманцем, і, якщо треба, покупки з супермаркету. Зараз вона перетворилася на стильний аксесуар. Тож при виборі сумки на кінець осені і зиму варто враховувати не тільки її місткість, а й стильні деталі, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram назвала, які сумки вибрати на цей холодний сезон:

Для початку, визначте розмір вашої сумки, враховуючи власні форми, габарити і пропорції.

враховуючи власні форми, габарити і пропорції. Ще враховуйте колір. Сумка може бути нейтрального кольору, під колір гардероба, і акцентом. Але не забуваємо, що у кожного він свій. Так, і якщо що, сумка зараз цілком може бути в колір взуття, хоча до недавнього часу це вважалося моветоном.

Сумка може бути нейтрального кольору, під колір гардероба, і акцентом. Але не забуваємо, що у кожного він свій. Так, і якщо що, сумка зараз цілком може бути в колір взуття, хоча до недавнього часу це вважалося моветоном. Обчислити форму і стиль. В тренді - всілякі багети, бокси, вертикальні форми. Також шопери, тоути, торби, хобо, рюкзаки, головне - щоб вписувалися в ваш стиль.

В тренді - всілякі багети, бокси, вертикальні форми. Також шопери, тоути, торби, хобо, рюкзаки, головне - щоб вписувалися в ваш стиль. Плетені сумки різних розмірів, причому, плетіння може бути як дрібне, так і велике. Розмір сумки теж - від міні до шоперів. Може бути з різних матеріалів, шкіра, еко, замша, з тканини.

різних розмірів, причому, плетіння може бути як дрібне, так і велике. Розмір сумки теж - від міні до шоперів. Може бути з різних матеріалів, шкіра, еко, замша, з тканини. Стьобані сумки - теж різної форми, як жорсткі, геометричних форм, так і більш м'які, у вигляді "дутиків".

- теж різної форми, як жорсткі, геометричних форм, так і більш м'які, у вигляді "дутиків". Мікросумки все еще с нами. Не скажу, що функціонально, але як доповнення до образу піде. А якщо ще туди поміщається телефон, то взагалі краса.

все еще с нами. Не скажу, що функціонально, але як доповнення до образу піде. А якщо ще туди поміщається телефон, то взагалі краса. Жіночні сумки (не плутати з "тіткіним"), більш плавні лінії, але тримають форму.

Трендові сумки 2021-2022

"Дутик"

Плетені сумки

Звертаємо увагу на деталі: бахрома

Сумки невеликого розміру найрізноманітніших форм

Незвичайні сумки - як деталь всього образу