Збираєтесь ви в Краків на 2 дні чи на 2 тижні – вам у будь-якому випадку буде чим тут зайнятися. Старовинні замки та новітні райони, університети з давніми традиціями і цікаві атракціони. Усе це приготувало для туристів невелике польське місто, повідомляє Обозреватель.

Далі 7 причин поїхати в Краків цієї осені.

1. Дешеві готелі

Де ще в Європі ви зможете орендувати комфортний номер в центрі міста за якихось 20$. І це ще не найнижча ціна. Краків – це не тільки туристичне, а ще й студентське містечко. Тож тут багато хостелів та гуртожитків, де можна переночувати за 7-10$. При цьому, ви отримаєте максимально клієнтоорієнтований сервіс та ідеально чистий номер чи кімнату.

В Кракові найдешевші в Європі готелі. Джерело: pixabay.com

2. Крутий шопінг

Можливо, у Кракові значно менше брендових бутіків, ніж у Мілані чи Парижі. Проте тут можна повністю оновити гардероб у багаточисельних магазинах мас-маркету, які за якістю одягу не відстають від відомих кутюр’є. Та і ціни тут значно лояльніші, ніж в інших країнах.

Місто має багато цікавих магазинів. Джерело: pixabay.com

3. Студентські вечори

Як ви вже знаєте, місто має купу університетів, тож сюди постійно з’їжджаються студенти з усієї Польщі та з-за кордону. Тому тут щоп’ятниці можна несподівано потрапити на молодіжну вечірку. Влаштовуються вони, зазвичай, у парках біля гуртожитків. Долучитися може кожен бажаючий. Тут можна класно провести час і познайомитись із багатьма цікавими людьми.

В Кракові дуже багато студентів. Джерело: pixabay.com

4. 6-годинні екскурсії

Краківські гіди, напевно, обожнюють своє місто. Тут майже неможливо знайти двогодинну екскурсію. Бо навіть невеличка прогулянка містом займає значно більше часу. Якщо ви домовлялися лише на огляд центру, вас все одно поведуть на околиці міста, щоб хоча б здалеку показати старовинний замок Вавель та єврейський квартал. До речі, взувайте зручні кросівки. Значна частина Кракова вкрита бруківкою, тож ноги дуже швидко втомлюються.

В Кракові гіди проводять дуже довгі екскурсії. Джерело: pixabay.com

5. Смачні забігайлівки

Якщо ваші шлунки достатньо міцні для жирної польської їжі, то обов’язково пообідайте в одній із багаточисельних забігайлівок чи столових. Тут подають страви традиційної кухні. Серед них дуже великий вибір печені із капустою та картоплею, домашніх ковбасок та, звичайно, різних перших страв.

В Кракові багато цікавих кафе. Джерело: pixabay.com

6. Цікаві історичні пам’ятки

У Кракові важко зупинитися на одному місці, бо хочеться побачити якомога більше пам’яток. Серед них Маріацький костел, Барбакан, колегіум Майус, площа Ринок та ще купа різноманітних місцин.

Краків має безліч пам'яток. Джерело: pixabay.com

7. Незвичні музеї

У Польщі дуже серйозно ставляться до використання в музейній справі новітніх технологій. Так у різних закладах Кракова ви можете побачити 3D- реконструкції зруйнованих пам’яток, поринути у VR-подорож середньовічними вуличками, подивитися фільм, який транслюється на пару чи пограти у гру із справжнім лицарем. Тож у музеях міста ви точно не будете нудьгувати.

В Кракові цікаві та незвичні музеї. Джерело: pixabay.com

У зв'язку із новою хвилею коронавірусу європейські країни вводять карантинні обмеження. Перед тим, як планувати поїздку до Кракова, уважно ознайомтеся із правилами в'їзду до Польщі.