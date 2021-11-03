Найпопулярніші комерційні автомобілі в Україні

Зростання ринку нових комерційних автомобілів LCV за 9 місяців нинішнього року майже вдвічі випереджає зростання ринку легкових авто. І серед найпопулярніших, як перевірені часом моделі, так і чимало новинок, які припали до душі нашим бізнесменам, повідомляє Autoconsulting.

Якщо бути абсолютно точними, то за 9 місяців нинішнього року зростання ринку LCV, порівняно з 2000-м, за даними AUTO-Consulting склало майже 50% (49,18%). Тоді як зростання ринку загалом було 28,43%. А ринок легкових автомобілів зріс на 26,5%.

За підсумками вересня 2021-го, десятка марок-лідерів продажу виглядає так:

1. Citroen

2. Fiat

3. Renault

4. Volkswagen

5. Peugeot

6. Toyota

7. Opel

8. Mercedes-Benz

9. Форд

10. GAZ*

За результатами продажів за вересень, за даними AUTO-Consulting, більшість марок зберегли свої позиції. Тільки Fiat, Toyota та Opel піднялися на 1 сходинку, Renault – на одну опустився, а Mercedes-Benz – опустився на 2 пункти.

У загальній структурі LCV за ціновим фактором, 95% - це автомобілі середньої цінової категорії Volume, 4% - бюджетні Low Cost і 1% - дорогі Premium.

Які ж моделі LCV найбільше припали до душі нашим бізнесменам, за підсумками продажів за 9 місяців 2021 року? Почнемо огляд ми з пасажирських версій.

У сегменті D BUS за підсумками продажів за 9 місяців 2021 р. п'ятірка лідерів виглядає так:

1. Mercedes-Benz V-Class

2. Renault Trafic

3. Volkswagen Multivan

4. Toyota ProAce

5. Hyundai H1

І вже, практично на порозі в топ-5 Peugeot Traveller.

У сегменті E BUS беззаперечним лідером є Citroen Jumper. Також у трійці лідерів – Volkswagen Crafter та Ford Transit. Усі три моделі стали лідерами завдяки масштабним закупівлям медичних автомобілів, які виготовляють на їхній базі.

У сегменті B VAN з великим відривом лідирує Renault Dokker. А слідом за ним – його спадкоємець Renault Express. Третій – Fiat Fiorino.

У сегменті C VAN найбільш популярна модель – Citroen Berlingo. За ним – Fiat Doblo та Peugeot Rifter.

У сегменті D VAN трійка лідерів виглядає так: UAZ Van, Volkswagen Transporter і вже набирає популярності Renault Trafic, який тільки-но з'явився у вантажному виконанні цього року.

У сегменті E VAN лідирує Renault Master, за ним йдуть – Peugeot Boxer та Fiat Ducato. А 4 і 5 позиції розділили Citroen Jumper і GAZ Gazelle*.