У всіх масових центрах COVID-вакцинації з'являться пункти підтримки "Дії"

Міністерство цифрової трансформації створить команди підтримки “Дії” в усіх масових пунктах щеплення проти COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Про це на брифінгу сказав перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

“Ми розуміємо, що зараз великий попит на сертифікати, ситуація вимагає нас іти офлайн. Ми будемо відкривати точки для консультацій. Перші точки запрацювали кілька тижнів тому в аеропорту “Бориспіль”. Також зараз ми плануємо розгорнути команди підтримки “Дії” по всіх регіонах і по всіх масових точках вакцинації. Наші команди присутні на НСК “Олімпійський”, Центральному Київському залізничному вокзалі. Будь-хто одразу після вакцинації, якщо є проблеми і ви не можете вирішити їх дистанційно, може під’їхати до такої офлайн точки, і вам допоможуть їх вирішити” , - сказав Вискуб.

Він додав, що з понеділка в Києві така офлайн точка запрацювала в ТРЦ Рівер-мол, планується відкриття на Лівому березі у МВЦ.