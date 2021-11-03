Довибори до Ради: на Черкащині переміг кандидат від "слуг"

Кандидат від партії Слуга народу, мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський переміг на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаській області, повідомляє Корреспондент.

Про це свідчать дані ЦВК за підсумками опрацювання 100% електронних протоколів у середу, 3 листопада.

Войцехівський набрав 46,95%, або 15 429 голосів виборців. На другому місці опинився самовисуванець Владислав Голуб (25,44%, 8 362), третій - кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко (9,53%, 3 134).