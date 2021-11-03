Ляшко відреагував на акції антивакцинаторів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав людей зробити щеплення проти коронавірусу, зазначивши, що антивакцинаторський дух швидко зникає у реанімації, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив на брифінгу 3 листопада

"Окремо зупинюсь на зібранні людей, яких ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватись. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімація цей антивакцинаторський дух швидко зникає. А підробні сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз" , – сказав Ляшко.

Ляшко закликав не вірити фейкам, не слухайте порад у соцмережах, а користуватись лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, ВООЗ та ЦГЗ і мислити критично.

За даними Ляшка, наразі кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні одною дозою, а кожен четвертий повністю вакцинований.

Він також очікує, що упродовж найближчих тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте удвічі, а попит на першу дозу не зменшиться.

Для забезпечення цього попиту на вакцинацію до кінця цього тижня Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX.

Всього від початку вакцинальної кампанії Україна отримала понад 26 мільйонів доз вакцин. Наразі ще залишаються доступними 7,5 мільйона доз.