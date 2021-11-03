У Києві встановили сотні нових дорожніх знаків

Центр організації дорожнього руху встановив у Києві 400 нових попереджувальних та забороняючих дорожніх знаків на період з 1 листопада до 1 квітня, повідомляє UBR.

Про це пише заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

Так, на 55 вулицях міста з'явилися знаки "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличками "Гололід". Вони забороняють в'їзд на ділянки під час ожеледиці.

Водночас, згідно з правилами дорожнього руху, заборона не поширюється на громадський транспорт, автомобілі водіїв з інвалідністю, а також авто громадян, які проживають чи працюють у зоні дії знака.

"Водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні або обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати в зону дії знака, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті" , - повідомив Усов.

Ще на 74 вулицях встановлені попереджувальні дорожні знаки "Слизька дорога".