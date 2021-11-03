Кравчук почав говорити, його стан покращується – Гордон

Перший президент України Леонід Кравчук, який переніс операцію на серці, почувається краще та вже знаходить сили, аби активно цікавитись політичними подіями. Про це розповів у ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, пише Сергей Медведев, Вести.

За словами Гордона, Кравчук уже йде на поправку.