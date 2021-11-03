Кравчук почав говорити, його стан покращується – Гордон
Перший президент України Леонід Кравчук, який переніс операцію на серці, почувається краще та вже знаходить сили, аби активно цікавитись політичними подіями. Про це розповів у ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, пише Сергей Медведев, Вести.
За словами Гордона, Кравчук уже йде на поправку.
"Він почав говорити, цікавиться подіями в Україні - що там пандемія, що відбувається... Дай Боже, місяць-два-три і все буде цілком добре", - сказав журналіст.