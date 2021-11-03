Верещук розповіла про пріоритети роботи на посаді голови Мінреінтеграції

Верещук розповіла про пріоритети роботи на посаді голови Мінреінтеграції

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чим займеться на посаді віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідний допис вона опублікувала у Facebook﻿.

Якщо Верховна Рада підтримає кандидатуру, Верещук, то вона почне з того, що проведе аудит стану виконання Міністерством своїх завдань згідно з профільними законами, указами Президента, актами Кабміну, рішеннями РНБО тощо.

"Треба зрозуміти, де ми зараз знаходимось в плані виконання профільних стратегій. Також треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проектів та державних програм", - написала вона.

Верещук також окреслила пріоритети роботи Мінреінтеграції:

1) реінтеграція вже сьогодні;

2) через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях;

3) фокус на молоді;

4) мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проекти на прилеглих територіях.

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