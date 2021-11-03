Верещук розповіла про пріоритети роботи на посаді голови Мінреінтеграції

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чим займеться на посаді віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідний допис вона опублікувала у Facebook﻿.

Якщо Верховна Рада підтримає кандидатуру, Верещук, то вона почне з того, що проведе аудит стану виконання Міністерством своїх завдань згідно з профільними законами, указами Президента, актами Кабміну, рішеннями РНБО тощо.

"Треба зрозуміти, де ми зараз знаходимось в плані виконання профільних стратегій. Також треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проектів та державних програм" , - написала вона.

Верещук також окреслила пріоритети роботи Мінреінтеграції:

1) реінтеграція вже сьогодні;

2) через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях;

3) фокус на молоді;

4) мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проекти на прилеглих територіях.