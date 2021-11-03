У Дніпрі відкрився автомобільний музей Old Cars Gallery. На площі в 300 м2 у будівлі колишнього дилерського центру Ford розташувалися більш як двадцять рідкісних старовинних автомобілів різних марок, повідомляє Обозреватель.

У просторому шоу-румі представлені американські Cadillac, Сhevrolet та Packard, німецькі BMW та Mercedes-Benz, британські Bentley, Jaguar, Triumph та Lagonda, радянські "Чайка" та "ЗіМ".

На площі в 300 м2 у будівлі колишнього дилерського центру Ford розташувалися понад два десятки рідкісних старовинних авто. Джерело: oldcars.com.ua

Усі машини знаходяться у ідеальному стані. Вони демонструють розвиток світового автопрому з 20-х до 60-х років минулого століття. У найближчому майбутньому колекцію автомобільних рідкостей планується розширити.