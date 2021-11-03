Україна може отримати майже 3 млн доз вакцини Moderna

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Україна у рамках глобальної ініціативи COVAX до кінця цього тижня очікує майже 3 мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва Moderna, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, для забезпечення попиту на вакцинацію до кінця цього тижня очікується 2,93 млн доз вакцини Moderna.

Ляшко заявив, що Україна вийшла на 250 тисяч щеплень у середньому на добу.