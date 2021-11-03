На Донеччині викрили агентів РФ, що готували диверсії

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та припинили діяльність на Донеччині членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ. Координував її один із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР"﻿. Про це, посилаючись на прес-центр СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області, та направлені для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.

Пишуть, що одного з членів мережі затримано й повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.