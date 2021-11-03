Рівнj 64 роки тому СРСР відправив у космос Лайку

Рівно 64 роки тому, 3 листопада 1957 року, СРСР запустив на орбіту космічний апарат "Супутник-2". Собака Лайка, яка перебувала на його борту, стала першою твариною-космонавтом, повідомляє Обозреватель.

Політ Лайки і 40-річчя СРСР

Лайку запустили в космос 3 листопада 1957 року о пів на шосту ранку з нового космодрому Тюратам. На той момент їй було близько двох років.

Повернення Лайки на Землю конструкцією космічного апарату тоді ще було технічно неможливим. Тварина загинула під час польоту через 5-7 годин після старту – від стресу і перегріву (температура в кабіні досягла 40 градусів), хоча передбачалося, що собака проживе на орбіті близько тижня.

Лайку запустили в космос 3 листопада 1957 року з нового космодрому Тюратам. Джерело: Роскосмос / Twitter

Як відомо, космічна гонка як побічний ефект холодної війни була одним із пріоритетних напрямів політики СРСР того часу.

У жовтні 1957 року Микита Хрущов зажадав від голови Ради головних конструкторів Сергія Корольова "чогось ефектного" до 40-річчя радянської влади. Тоді й вирішили відправити на орбіту собаку, якою виявилася дворічна дворняжка на прізвисько Лайка.

Результат експерименту

Повідомляти правду про долю собаки, за традицією, в СРСР не планували і ще тиждень розповідали про життя Лайки в космосі. А потім, у фіналі всіх запланованих робіт, її нібито "приспали".

Спеціальна комісія з ЦК і Ради міністрів не повірила, що Лайка померла через конструкторську помилку, і наказала провести експерименти зі схожими умовами на Землі, в результаті яких загинули ще дві собаки.

Єдиним науковим результатом польоту Лайки став доказ принципової можливості перебування живої істоти на орбіті. Хоча це і так мало в кого викликало сумніви.

У відповідь на реакцію на загибель першої собаки – космонавта в СРСР випустили сигарети "Лайка"

Реакція світу

У закордонній пресі подія стала сенсацією.

"Найкудлатіша, найсамотніша, найнещасніша в світі собака" , – писала газета The New York Times у номері від 5 листопада 1957 року.

У той же час загибель собаки обурила захисників тварин: до Кремля прийшло безліч листів з протестами і навіть з саркастичними пропозиціями замість собаки відправити в космос Хрущова.

У відповідь на таку сильну негативну реакцію в СРСР випустили сигарети "Лайка".