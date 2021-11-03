У Житомирі до очного навчання можуть повернутися лише три школи

У Житомирі з 8 жовтня до очного навчання зможуть повернутися середні та старші класи лише трьох шкіл, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

Вона розповіла, що міська рада розглядає питання щодо початку навчання з 8 листопада, оскільки у "червоній" зоні можуть працювати початкові класи, дитсадки та заклади загальної середньої освіти, де вакциновано 100% персоналу.

"На сьогоднішній момент у нас є три такі заклади: міський ліцей №1, школа №19 і школа №32, де 100% працівників вакциновані. Тому плануємо, що в цих закладах всі класи підуть на навчання. Далі будемо очікувати ще роз’яснення Міністерства освіти щодо відсторонення або дистанційної роботи надалі" , — зазначила посадовиця.

Вона додала, що вимога щодо вакцинації також стосується працівників музичних шкіл та інших закладів позашкільної освіти.