У JPMorgan назвали справедливу ціну біткоїну

Аналітики JPMorgan підрахували, що справедлива ціна найпопулярнішої криптовалюти — біткоїна — становить близько 35 тисяч доларів за монету, повідомляє Лента.Ру.

Експерти називають криптовалюту конкурентом золоту щодо інвестицій. Але волатильність біткоїнів у рази вища, ніж у дорогоцінного металу. Як пише Bloomberg, якщо наступного року коливання курсу знизиться вдвічі, то справедливою ціною біткоїну стане 73 тисячі доларів.

"Загальноприйнятий прогноз на майбутній рік - мета з біткоїну на рівні 100 тисяч доларів. Однак цього навряд чи вдасться досягти без істотного зниження волатильності" , - підсумували фахівці.

Раніше директор криптовалютної платформи CoinList Грем Дженкін пророкував курсу біткоїну зростання до 100 тисяч доларів до кінця 2021 року.