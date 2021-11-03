Європа залишається єдиним регіоном у світі, де зростає COVID-захворюваність

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європа другий тиждень поспіль залишається єдиним у світі регіоном, де зростає захворюваність на коронавірус, повідомляє Новое время.

Як зазначили у ВООЗ, за тиждень 25−31 жовтня кількість нових випадків зараження у світі зросла на 3% у порівнянні з попереднім та становила 3 021 634.

Кількість смертей зросла на 8% порівняно з попереднім тижнем і досягла 50 477.

У Європі зафіксували зростання захворюваності на коронавірус на 6% порівняно з попереднім тижнем. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.

Найбільше зростання смертності за тиждень зафіксовано в регіонах Південно-Східної Азії (50%) та Європі (12%).