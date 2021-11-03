Кулеба пояснив, чому Зеленський не виступив на кліматичній конференції

Президент України Володимир Зеленський не встиг на виступ на сесії кліматичної конференції СОР26 у Глазго (Великобританія) щодо скорочення викидів метану у момент, коли його оголошував спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, оскільки був на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У той час, як за медіа розганяються всілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розповідають, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірча" , - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що Україна попередила організаторів про те, що не встигає на виступ, і збій стався не з боку України, а організаторів цього заходу.

"Давайте, що називається, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа" , - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що на полях конференції президент України дуже добре поговорив і з президентом США Джозефом Байденом, і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Безумовно, основною темою розмови з ними була ситуація на Донбасі і що ми разом із партнерами можемо зробити, щоб зупинити Росію, щоб змусити її конструктивно поводитися на переговорах, а також питання енергетичної безпеки нашої держави. Це теми, яким президент України приділяв особливе увагу під час своїх контактів" , - розповів він.

Глава МЗС України закликав не вестись на російські провокації з цього приводу.

"Давайте не вестися на всі ці російські вкидання і на всі їхні провокації, на ту жовч, яку вони розбризкують активно інформаційним простором, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було, нормальний організаційний момент" , - додав він.

Кулеба також звернув увагу на те, що під час кліматичної конференції у Глазго президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів.