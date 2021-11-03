Австралія злила повідомлення Макрона через угоду щодо підводних човнів

Франція звинуватила Австралію в зливі СМС-повідомлень французького президента Еммануеля Макрона, адресованих австралійському прем'єр-міністру Скотту Моррісону. Злиті в мережу повідомлення мали викрити першого в брехні щодо угоди з підводних човнів із французьким консорціумом Naval Group, яку розірвали в Канберрі. Про це, посилаючись на французькі ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Австралійські ЗМІ, які ознайомилися з листуванням, заявили, що Макрон нібито знав про план австралійської влади розірвати угоду за два дні до офіційного оголошення.

"Я повинен готуватися до хороших чи поганих новин щодо наших договорів щодо підводних човнів?" - написав він у повідомленні Моррісону.

При цьому сам Макрон неодноразово наполягав, що сталося несподіванкою.

Австралія розірвала контракт із Францією на будівництво підводних човнів загальною сумою в 66 мільярдів доларів після підписання нового партнерства у сфері оборони та безпеки між нею, США та Великобританією. Союз передбачає створення атомних підводних човнів для ВМФ Австралії за 18 місяців. Договір отримав назву AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США).