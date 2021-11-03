Сергій Лазарєв показав, як відзначив день народження сина та мами

38-річний Сергій Лазарєв намагається оберігати від зайвої уваги преси своїх дітей, семирічного Микиту та трирічну Аню, але й самітників із них не робить. У своєму інстаграмі Сергій регулярно публікує фото дітей, повідомляє Spletnik.

Ну а день народження — цілком гідна нагода, щоб порадувати передплатників новими милими знімками. Тим більше свято було подвійне! 31 жовтня у родині Сергія відзначали дні народження його сина Микити та його мами Валентини Вікторівни.

фото instagram.com/lazarevsergey

Лазарєв замовив барвистий торт та влаштував домашню вечірку для рідних. На самих іменинників чекали ще персональні солодощі з сюрпризом — у шоколадних сферах ховалися міні-торти з декором у вигляді сімейних фотографій.

фото instagram.com/lazarevsergey

Щоб дістатися до частування, правда, довелося попрацювати дерев'яним молоточком, але з цим винуватці урочистості впоралися чудово.

фото instagram.com/lazarevsergey

Персональний торт Микити також був прикрашений персонажем з аніме "Наруто". Ну а мамі Сергія дісталися солодкі червоні троянди.

фото instagram.com/lazarevsergey