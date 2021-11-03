Україна підтримала дві кліматичні угоди

Україна приєдналася до двох угод, ухвалених на кліматичному саміті у Глазго COP26, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, Україна підтримала домовленість припинити вирубування лісів до 2030 року.

Угоду підписали 120 країн, які пообіцяли активізувати спільні зусилля щодо збереження лісів та інших наземних екосистем, а також прискорити їхнє відновлення.

Також Україна підтримала угоду щодо скорочення викидів метану на 30% до 2030 року.

Цю угоду підтримали близько 100 країн, серед них немає, зокрема, Китаю, Індії та Росії.

Нагадаємо, на саміті у Глазго виступив президент України Володимир Зеленський, який заявив, що мета України - скоротити викиди на 65% парникових газів до 2030 року.