Російська тундра загорілась у 15-градусний мороз

Природна пожежа виникла на території тундри в Магаданській області РФ, де за відсутності снігу в 15-градусний мороз спалахнула суха трава, повідомляє "Интерфакс".

"Зазвичай у цей час року тундра засипана снігом, тому такі пожежі виникають вкрай рідко" , - повідомило інформоване джерело.

Найближчі водоймища замерзли і не можуть використовуватися для гасіння.

Пресслужба ГУ МНС по Магаданській області повідомляє, що вогонь рухається у бік озера Глухе у напрямку від населеного пункту Райдужний.