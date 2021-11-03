Російська тундра загорілась у 15-градусний мороз
Природна пожежа виникла на території тундри в Магаданській області РФ, де за відсутності снігу в 15-градусний мороз спалахнула суха трава, повідомляє "Интерфакс".
"Зазвичай у цей час року тундра засипана снігом, тому такі пожежі виникають вкрай рідко", - повідомило інформоване джерело.
Найближчі водоймища замерзли і не можуть використовуватися для гасіння.
Пресслужба ГУ МНС по Магаданській області повідомляє, що вогонь рухається у бік озера Глухе у напрямку від населеного пункту Райдужний.
"Пожежа знаходиться на відстані 12 км від селища. Загрози населеному пункту немає, гранично-допустима концентрація хімічних речовин не перевищена", - йдеться у повідомленні.