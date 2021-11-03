Тонни яблук гниють на землі: в Україні фермерська криза

Цьогоріч врожай яблук в Україні перевищив попит. Для українських фермерів це проблема, оскільки фрукти неможливо вигідно продати, повідомляє Україна 24.

З початку жовтня ціни впали на 20-30%. Для яблуневих фермерів – це проблема, оскільки для їх вирощування вони набрали кредитів і вклали мільйони гривень. Та що тепер робити з врожаєм?

"Чи його рвати по 2,50 чи його зібрати на, по одній гривні 60 копійок, здати на сока чи його просто струсити і отак залишити. З них якісь дрова там получаються, але ці дрова получаються не дешеві, скажем так, але всьо же, якщо маючи свої трактори, то, то звичайно, дешевше, ніж найняти" , - каже Микола Стецюра голова фермерського господарства

Через багатий врожай перекупники знижують ціни на фрукти, проте віддавати яблука за заниженої вартості фермерам невигідно.

"Нам треба платити і заробітну плату і купляти добрива, купляти ядохімікати, паливно-мастильні матеріали тощо. Нам потрібно щоб хоча-б була рентабельність 130-140 відсотків" , - говорить Анатолій Семенюк генеральний директор фермерської корпорації.

Володимир Мережко директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації бачить такий вихід з ситуації – будувати заводи з виробництва соків та пюре.

"Будівництво заводів по виробництву соків, пюре, яблучних чипсів, це будують холодильні камери, отримують державну допомогу і очікують кращої ціни на яблука, яка має бути в лютому-березні наступного року" , - каже він.

Нагадуємо, що у вересні світова інфляція досягла позначки 30 відсотків. Такого стрімкого підвищення індексу продовольства експерти не фіксували за останнє десятиліття. Найбільше подорожчало зерно, олія, молочка та цукор. Така ситуація на міжнародних ринках вплинула на Україну. За рік цукровий пісок додав у ціні 75 відсотків, а олії — аж 70. У продовольчій та сільськогосподарській організації ООН прогнозують, що зростання цін продовжиться.