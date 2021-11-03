Політика Путіна завела Росію в глухий кут – Bloomberg

Старіння населення Росії та падіння його чисельності стало головним болем для голови Кремля Володимира Путіна. Однак, його агресивна зовнішня політика не дозволяє вирішувати внутрішні проблеми. Про це, посилаючись на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я навіть не знаю, що відбувається", - поскаржився Путін міністрам минулого місяця.

Президент РФ був незадоволений тим, що навіть "люди із вищою освітою" продовжують відмовлятися від російської вакцини проти COVID-19.

Для влади, одержимої демографією, науковою репутацією та глобальним статусом, удар був нищівним. Оскільки невелика частина населення вакцинувалася, Росія пережила рекордне зростання летальних випадків коронавірусу.

Кремль був змушений запровадити "неробочий" тиждень, а Москва – частковий локдаун. Не вперше з того часу, як Путін прийшов до влади трохи більше двох десятиліть тому, пообіцявши зупинити демографічний спад, політичні імперативи Кремля заважають громадському здоров'ю.

Росія створила свою вакцину від коронавірусу. Однак, лише приблизно третина громадян країни повністю щеплена, що значно нижче за рівень вакцинації в Європі та Сполучених Штатах, наприклад. Число росіян, які кажуть, що не готові до вакцинації, зменшилось, але все ще становить близько 45%.

Після уповільнення останні місяці рівень вакцинації почав прискорюватися лише під час критичного сплеску випадків хвороби. В інших частинах світу також спостерігається зростання кількості випадків із настанням зими, але вакцинація обмежила негативні наслідки. Тим часом, щоденна смертність від коронавірусу в Росії побила рекорди.

Що стоїть за кризою? На базовому рівні пріоритети Кремля, що конкурують, змусили країну боротися з вірусом набагато довше. Високі ціни на викопне паливо можуть знизити несприятливі економічні наслідки для Росії, але це не врятує Кремль. За деякими даними, з жовтня 2020 до вересня 2021 року, без урахування наслідків міграції, населення Росії скоротилося майже на мільйон осіб.

Усім урядам важко змінити курс. Але авторитарні держави особливо агресивні у цьому аспекті.

Китай намагається стримувати зростання випадків COVID-19, запроваджуючи жорсткий карантин та погоджуючись з великими соціальними та економічними витратами. Принаймні такий жорсткий підхід може врятувати життя.

Те саме не можна сказати про Росію. За часів Путіна, для якого населення є символом могутності, не відбулося значного покращення здоров'я населення країни.

Суперечності Кремля зупинили демографічний прогрес. Рівень народжуваності скорочується. Подібна токсична політична комбінація відбулася із COVID-19.

Хоча російська система централізує владу та ресурси, Путін переклав відповідальність за пандемію на регіони. Аналітик Джуді Твігг, яка вивчає російську політику та охорону здоров'я, вважає, що результат такого рішення виявився вкрай нерівномірним.

Москва намагалася мінімізувати поширення вірусу, передчасно пом'якшивши карантинні обмеження, і хвалилася успіхом у боротьбі з пандемією. У ЗМІ майже ніколи не потрапляли фотографії Путіна у захисній масці.

Офіційна риторика змінюється під впливом подій. Але такий наратив значно ускладнив перехід до вимог жорсткого карантину чи обов'язкової вакцинації. Оскільки останні кілька днів почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження за кілька місяців, ненавмисним наслідком стало збільшення кількості відпусток за кордоном.

Однак найбільш небезпечною для реакції Росії на пандемію була токсична націоналістична пропаганда Кремля. Офіційні особи Путіна вважають, що вони зможуть відокремити критику західних вакцин від інформації про російську вакцину від коронавірусу. Однак такий підхід лише посилив уже наявну недовіру до щеплень серед росіян, і сам Кремль також мало зробив, щоб змінити ситуацію. Путін, наприклад, отримав щеплення за зачиненими дверима.

Все це поставило Росію в глухий кут: Кремль не може привезти західні вакцини, ввести обов'язкову вакцинацію на національному рівні і не може відновити народну довіру, резюмують у ЗМІ.