Меблеві тренди в інтер'єрі 2022

У меблевій моді актуальна тема природи та природних матеріалів, максимально природна гамма кольорів та відтінків, рослинні та помірні квіткові мотиви. В цьому році в тренді наступні кольори меблів: сірий, коричневий, бежевий, червоний, темно-зелений, повідомляє Remontbp.

Дизайн інтер'єру відчуває на собі модні віяння та тенденції.

Предмети меблів виконані в округлих плавних контурах та м'яких лініях.

Меблі неймовірно текстурні та навпомацки дуже незвичайні: у тренді мармурові, сланцеві, ротангові поверхні та елементи.

У забарвленні м'яких меблів вітаються красиві природні мотиви: яскраві візерунки з рослинами, квітами, фруктами, птахами та тваринами.

У текстильній обробці предметів меблів модним лідером та трендом є букле – тканина з дрібних вузликів. Не менш популярними є плюшеві та інші теплі фактурні поверхні.

Ще один тренд – вінтажні меблі – старі та добротні меблі одержують друге життя в новому дизайні та кольорі.

На тлі нейтральних інтер'єрів м'які меблі цього року чудово справляються з роллю яскравих акцентів у теракотовому, бірюзовому, гірчичному, насиченому синьому, помаранчевому виконанні.

В абсолютному тренді – плетені меблі та меблі з ротанга, а у постійному тренді – унікальність кожного нового інтер'єру.

Незалежно від змін в інтер'єрній моді, завжди будуть у тренді найголовніші якості та риси інтер'єру: висока якість та натуральність матеріалів, безпека та комфорт, ергономічність та багатофункціональність, затишок та особлива душевна атмосфера.